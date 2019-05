Müritz-Elde-Wasserstraße: Fahrt endet für Kreuzfahrtschiff

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Grabow (dpa/mv) - Das Flusskreuzfahrtschiff, das am Sonntag mehrere Stunden lang die Müritz-Elde-Wasserstraße blockiert hat, darf immer noch nicht weiterfahren. Wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei am Mittwoch erklärte, hat der Schiffseigner das knapp 40 Meter lange Schiff zwar nun neu vermessen lassen, das Ergebnis soll aber erst am Donnerstag von Behörden bewertet werden. Die "Gretha van Holland" hatte sich in einer Kurve östlich von Grabow (Ludwigslust-Parchim) festgefahren. Das Schiff war ohne Passagiere und Gepäck unterwegs nach Schwerin.

Das Kreuzfahrtschiff mit etwa 20 Plätzen kam erst nach mehreren Stunden frei, nachdem der Wasserstand zwischen den Schleusen angestaut wurde. Es musste sofort auf Weisung des Lauenburger Wasser- und Schifffahrtsamtes an der nächsten Schleuse stoppen und bleiben. Die Besatzung konnte nicht den genauen Tiefgang des Schiffes nachweisen. Damit ist gemeint, wie tief das Schiff im Schnitt ins Wasser hineinreicht.

Der Nachweis habe sich schwierig gestaltet, hieß es von den Behörden. Die Papiere des Schiffes seien aus Holland, die Besatzung tschechisch und die jetzigen Eigentümer aus Polen.

Die "Gretha van Holland" fährt sonst zwischen Schwerin, der Müritz und Berlin - aber sonst über die derzeit gesperrte Müritz-Havel-Wasserstraße. Sie kam diesmal über die Elbe und Dömitz und wollte an diesem Donnerstag Passagiere in Schwerin aufnehmen.

In der Müritz-Elde-Wasserstraße wird eine Fahrtiefe von 1,20 bis 1,40 Meter garantiert. In großen Teilen ist der Kanal auch tiefer. Der Wasserstand bei Grabow liegt nur knapp unter dem langjährigen Mittelwert.