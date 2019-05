Kreuzfahrtterminal Bremerhaven startet in die Sommersaison

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremerhaven (dpa/lni) - Mit der Ankunft der Costa Mediterranea startet das Kreuzfahrt-Terminal in Bremerhaven am Samstag in die Sommersaison. Bis Ende des Jahres werden insgesamt 260 000 Passagiere erwartet, die in der Seestadt an Bord eines Kreuzfahrtschiffes gehen, wie das Columbus Cruise Center Bremerhaven mitteilte. Das wäre eine erneute Steigerung im Vergleich zum Rekordjahr 2018, als 230 000 Passagiere gezählt wurden.

Rund 120 Kreuzfahrtschiffe haben sich für 2019 in Bremerhaven angemeldet, viele von ihnen kommen mehrmals. Auch die Costa Mediterranea wird über ein Dutzend Mal das Kreuzfahrt-Terminal anlaufen. Am Samstagnachmittag soll das Schiff, auf dem 2680 Passagiere Platz finden, mit Ziel Amsterdam wieder ablegen.