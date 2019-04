Bremer Häfen melden Umschlagsplus für 2018

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Die Häfen von Bremen und Bremerhaven haben 2018 ihren Gesamtumschlag leicht gesteigert. Insgesamt gingen 74,4 Millionen Tonnen Waren und Güter über die Kaikanten - 0,3 Prozent mehr als im Jahr zuvor, wie der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen, Martin Günthner (SPD), am Dienstag mitteilte. Der größte Anteil entfiel auf Bremerhaven, wo 62,1 Millionen Tonnen umgeschlagen wurden. Das entspricht einem Plus von 1,9 Prozent. In der Stadt Bremen ging der Umschlag von 13,3 auf 12,3 Millionen Tonnen zurück.

Bremerhaven gilt als eine der Hauptdrehscheiben in Europa für den Autoumschlag: Mit 2,2 Millionen Fahrzeugen blieb der Standort 2018 aber knapp unter Vorjahresniveau (2,3 Millionen). Leicht rückläufig zeigte sich das Containergeschäft: 2018 sank der Umschlag von 5,51 (2017) auf 5,45 Millionen Standardcontainer (TEU). Ein sattes Plus von 40 Prozent verzeichnete dagegen das Kreuzfahrtterminal: 238 000 Passagiere wurden im vergangenen Jahr abgefertigt. Zum Vergleich: 2017 waren es 165 000.