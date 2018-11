Nord-Ostsee-Kanal bekommt drei neue umweltfreundliche Fähren

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Drei neue umweltfreundliche Fähren sollen von 2020 an auf dem Nord-Ostsee-Kanal zwischen dem Nord- und Südufer pendeln. Der Auftrag mit einem Volumen von 21 Millionen Euro sei erteilt worden, teilte die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt am Montag mit. Gebaut werden die 45-Tonnen-Fähren von der Werft Baltic Workboats in Estland. Sie sollen die drei ältesten Fähren ersetzen - die "Nobiskrug", Baujahr 1952 die "Hochdonn" und die "Audorf" (jeweils 1953). Mittel- bis langfristig soll die gesamte Fährflotte am Kanal erneuert werden. Dort sind zwölf 45-Tonnen-Fähren und zwei 100-Tonnen-Fähren im Einsatz.

Die 30 Meter langen neuen Fähren erhalten Hybridantriebe. Dadurch werden sich Brennstoffverbrauch und Schadstoffemissionen deutlich reduzieren, hieß es. Die Batterien für den Elektroantrieb können von einem Dieselgenerator an Bord und über einen Landanschluss aufgeladen werden. "Mit den drei Neubauten wird zukünftig eine neue Generation von Kanalfähren auf dem Nord-Ostsee-Kanal unterwegs sein, sagte der Präsident der Generaldirektion, Hans-Heinrich Witte. Fußgänger, Radfahrer und Autos würden dann emissionsärmer und komfortabler auf die andere Seite des Kanals gebracht.