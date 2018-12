45 Millionen Euro für Forschung an Null-Emissions-Schiff

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Der Bund stellt 45 Millionen Euro an zusätzlichen Fördermitteln für die Forschung an der maritimen Energiewende bereit. Damit sollen in den nächsten vier Jahren Projekte unterstützt werden, die saubere Technologien in der Schifffahrt voranbringen, teilte Norbert Brackmann (CDU), der Maritime Koordinator der Bundesregierung, am Donnerstag in Berlin mit. Fernziel sei das Null-Emissions-Schiff, das keine Schadstoffe mehr ausstößt.

Nötig seien dazu im ersten Schritt vor allem sogenannte E-Fuels - synthetische Kraftstoffe, die mit Strom aus erneuerbaren Energien gewonnen werden. "Es herrscht unter den maritimen Motorenbauern eine regelrechte Aufbruchstimmung", sagte Brackmann. "Die Branche will saubere Technologien für saubere Schiffe." Dafür habe die Bundesregierung nun ausreichende Finanzmittel bereitgestellt.