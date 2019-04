Elbfähre "Tanja" fällt aus: Lauenburger Brücke gesperrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lüneburg (dpa) - Ungemach für Pendler im Nordosten Niedersachsens: Die Elbfähre "Tanja" zwischen Darchau und Neu Darchau hat den Betrieb vorerst eingestellt. Grund sei ein Antriebsschaden, teilte eine Sprecherin des Landkreises Lüneburg am Montag mit. Wann genau die bereits am Samstag unterbrochene Fährverbindung wieder aufgenommen wird, sei noch unklar. Die Fähre "Amt Neuhaus" zwischen Bleckede und Neu Bleckede ist den Angaben nach seit Samstagabend dagegen wieder im Einsatz. Sie war am Tag zuvor wegen eines defekten Hydraulikzylinders am Ufer geblieben.

Auch an der Elbbrücke in Lauenburg stünden Arbeiten an, sagte die Sprecherin. Dort behebe die Deutsche Bahn bis Mitte Mai Korrosionsschäden, hieß es. Für Fußgänger und Radfahrer soll bis Donnerstag ein Notweg eingerichtet werden. Bis dahin sei die Straße halbseitig gesperrt. Sowohl an der Elbbrücke in Lauenburg als auch an der Fähre in Bleckede ist mit Verzögerungen zu rechnen.