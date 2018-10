Exportstopp nach Saudi-Arabien: Lürssen-Werft zurückhaltend

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolgast (dpa/mv) - Die Lürssen-Werft in Wolgast hat sich in der Diskussion um einen möglichen Rüstungsexportstopp gegenüber Saudi-Arabien zurückhaltend geäußert. Grundsätzlich werde man sich nicht zu Exportgenehmigungen sowie politischen Aussagen äußern. Die Werft werde aber selbstverständlich jede politische Entscheidung über die Ausfuhr der in Wolgast gefertigten Boote respektieren, sagte ein Sprecher der Lürssen-Werft am Montag in Bremen. Das Unternehmen produziert nach eigenen Angaben Küstenwachboote für Saudi-Arabien. Ein Teil des Auftrags ist bereits ausgeliefert. Zur Anzahl macht die Werft keine Angaben.

Wegen der Ungereimtheiten um den gewaltsamen Tod des Journalisten Jamal Khashoggi schließt die Bundesregierung weitere deutsche Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien aktuell aus. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) wollte sich zunächst nicht festlegen, ob auch bereits genehmigte Waffenexporte nach Saudi-Arabien gestoppt werden sollen. Man werde dies zeitnah prüfen, sagte er. Die Grünen hatten gefordert, die Ausfuhren komplett einzustellen.

Für die Werft in Wolgast, die seit 2013 zur Bremer Lürssen-Gruppe gehört, wäre der Wegbruch des Auftrags für Saudi-Arabien ein schwerer Schlag, denn ein Großteil der rund 300 Arbeitsplätze hängt an dem Bau der Boote. Auch nach Jahren leiste der Auftrag zur Serienproduktion der Küstenwachboote nach wie vor einen großen Beitrag zur Auslastung der Peene-Werft, sagte der Sprecher weiter.