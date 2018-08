Mega-Expeditionsyacht in Stralsund: Kiellegung mit Kanzlerin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stralsund (dpa/mv) – Zwei Jahre nach der Übernahme durch die malaysische Genting-Gruppe ist auf den MV Werften am Standort Stralsund das erste Schiff – eine Mega-Expeditionsyacht – auf Kiel gelegt worden. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die zum Festakt in ihren Wahlkreis gereist war, erinnerte in ihrem Grußwort an die vielen "Auf und Abs" des Schiffbaustandortes Stralsund seit 1990. "Jetzt ist hier etwas entstanden, was ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht habe vorstellen können", sagte Merkel. Die Luxusyacht "Crystal Endeavor" mit einer Länge von 164 Meter und Passagierkabinen bis zu 105 Quadratmetern Größe wird für die zur Genting-Gruppe gehörende Reederei Crystal Yacht Expedition Cruises gebaut. Sie soll ab 2020 in den Polargebieten und tropischen Gewässern auf Fahrt gehen. Das Auftragsvolumen liegt bei rund 350 Millionen Euro.