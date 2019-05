Kreuzfahrtschiff "Spirit of Discovery" ist in Emden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Emden (dpa/lni) - Das Kreuzfahrtschiff "Spirit of Discovery" ist am Montagmorgen in Emden angekommen. Der 236 Meter lange Luxusliner der Meyer-Werft in Papenburg habe am Morgen den Emdener Hafen erreicht, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei. Trotz des schlechten Wetters sei die rund 40 Kilometer lange Fahrt durch die Ems voll nach Zeitplan gelaufen. Mit der "Spirit of Discovery" überführt die Meyer-Werft bereits das zweite Kreuzfahrtschiff in diesem Jahr.

Bis zu 400 Schaulustige verfolgten, wie die "Spirit of Discovery" die Werft in Papenburg verließ. Das Schiff, dass wegen der besseren Manövrierbarkeit rückwärts fuhr, bietet Platz für 999 Passagiere. Im März hatte die wesentlich größere "Spectrum of the Seas" (347 Meter Länge) die Fahrt über die Ems absolviert.