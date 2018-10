Schiffbau - Papenburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Papenburg (dpa/lni) - Das neue Kreuzfahrtschiff "AIDAnova" hat am Montag seinen Weg von der Meyer Werft in Papenburg über die Ems in Richtung Nordsee angetreten. Das mit Flüssiggas betriebene Schiff legte am Abend in Papenburg ab. Eigentlich hatte es bereits am Montagmorgen starten sollen, doch wegen zu niedrigen Wasserstandes war das Ablegen auf den Abend verschoben worden. Das Schiff wird am Mittwoch im niederländischen Eemshaven erwartet. Auf der Nordsee soll es ausführlich getestet werden. Wegen der besseren Manövrierbarkeit fährt das Schiff rückwärts über den Fluss, zwei Schlepper unterstützen es dabei. Die "AIDAnova" gehört nach Werftangaben mit 337 Metern zu den größten in Deutschland gebauten Kreuzfahrtschiffen.