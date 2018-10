Schiffbau - Papenburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Papenburg (dpa/lni) - Das neue Kreuzfahrtschiff "AIDAnova" steuert weiter rückwärts Richtung Nordsee. Am frühen Dienstagmorgen sendete das 337 Meter lange und 42 Meter breite Schiff eine Positionsmeldung aus der Nähe von Leer. Das neuste Schiff der Meyer Werft in Papenburg war am Montagabend gestartet. Es fährt dabei rückwärts, weil es so besser manövrierbar ist. Am Mittwochmorgen soll es im niederländischen Eemshaven ankommen. Von dort soll das Schiff dann eine erste Testfahrt in der Nordsee machen. Die "AIDAnova" ist das erste Kreuzfahrtschiff von Aida Cruises, dass mit Flüssiggas betrieben wird.