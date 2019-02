Baustart K130-Korvetten: Von der Leyen auf der Lürssen-Werft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lemwerder (dpa) - Zum Baubeginn von fünf weiteren Marine-Korvetten der K130-Klasse wird Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) heute auf der Lürssen-Werft in Lemwerder bei Bremen erwartet. Der Auftrag hat ein Gesamtvolumen von rund zwei Milliarden Euro. Die ersten Schiffe sollen sukzessive ab 2022 von der "Arbeitsgemeinschaft K130" geliefert werden. Zur "ARGE K130" gehören neben der federführenden Lürssen-Werft die Unternehmen Thyssenkrupp Marine Systems und German Naval Yard Kiel. Am Donnerstag ist der sogenannte Brennstart - die ersten Stahlplatten für das erste Schiff werden geschnitten. Auch Marineinspekteur, Vizeadmiral Andreas Krause, wird auf der Werft erwartet. Fünf nahezu baugleiche Korvetten sind bereits seit 2008 in Dienst gestellt.