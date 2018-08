Althusmann: Noch keine Lösung für Nordseewerke gefunden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Emden (dpa/lni) - Für die Krise der insolventen Nordseewerke Emden Shipyard ist nach Angaben von Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) noch keine tragfähige Lösung gefunden worden. Das müsse aber innerhalb der nächsten vier bis sechs Wochen passieren, um die Zukunft der Nordseewerke zu sichern, erklärte Althusmann am Donnerstag nach Gesprächen in Emden. "Ob diese in einer Insolvenz, einem neuen Investor oder aber in einem Auftragsvolumen besteht, mit dem die Nordseewerke sich aus eigener Kraft retten können, ist noch unklar", ergänzte der Wirtschaftsminister.

Der Minister hatte sich in Emden zunächst bei der Unternehmensspitze über die Lage informiert. Später fand ein Treffen mit Betriebsräten und Gewerkschaftern sowie mit Emdens Oberbürgermeister Bernd Bornemann (SPD) statt. Das Schiffbauunternehmen ist zum dritten Mal insolvent und will sich nach Angaben des Investors Patrick Hennings-Huep neu ausrichten und das Geschäft im Marinebereich ausbauen.

"Die Lage bleibt nach wie vor ernst", erklärte Althusmann. Er wolle das jetzige Insolvenzverfahren intensiv begleiten. "Wenn sich nach dessen Ende eine Lösung abzeichnet, werden wir als Land prüfen, wie wir dem Unternehmen konkret und langfristig helfen können", sagte der Minister. Es könne allerdings noch keine Entwarnung gegeben werden, "dass die 85 Arbeitsplätze tatsächlich gerettet werden können."