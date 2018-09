Internationale Schiffsmodellbautage starten in Hamburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - In Hamburg beginnen am Samstag die Internationalen Schiffsmodellbautage. Im Internationalen Maritimen Museum in der Hafencity können Besucher zum ersten Mal Schiffsmodelle verschiedenster Modellbauclubs und Einzelaussteller bestaunen. Rund 700 Kreationen in diversen Maßstäben werden nach Angaben des Museums auf vier Decks präsentiert - darunter historische Segelschiffe aus Holz, Sammlermodelle und multimediale Exemplare. Besucher zahlen am Wochenende nur den halben Eintrittspreis.

Die Aussteller kommen aus Deutschland, Österreich, Griechenland, Großbritannien und den Niederlanden. Auch der 78 Jahre alte Hans-Jürgen Mottschall ist mit 19 Kollegen vom Schiffsmodellbauclub Hamburg und mehr als 40 Modellen dabei. Er hat schon Welt- und Europameistertitel gewonnen und zeigt unter anderem sein Bergungsschiff "Uranius", an dem er innerhalb von sechs Jahren rund sechstausend Stunden gearbeitet habe. Auch ein unfertiges Modell stellt er aus. "Hier kann der Besucher sehr gut erkennen wie ein Schiff entsteht und mit wie viel Liebe zum Detail gearbeitet wird", sagt Mottschall.