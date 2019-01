Geschäftsführer der Flensburger Werft FSG abgelöst

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Flensburg (dpa/lno) - An der Spitze der in finanzielle Schwierigkeiten geratenen Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) gibt es einen Wechsel. Geschäftsführer Rüdiger Fuchs wurde abberufen. Dies bestätigte der Flensburger IG-Metall-Chef Michael Schmidt am Donnerstag nach einer Mitarbeiterversammlung der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte das "Flensburger Tageblatt" berichtet. Nachfolger ist Alexander Gregg-Smith, der schon im Jahr 2016 gut ein halbes Jahr lang das Unternehmen geführt hatte.

Laut Schmidt hat die Muttergesellschaft Siem, die ihren Hauptsitz in Norwegen hat, die Zahlung der Gehälter für Januar zugesagt. Auch die Unterlieferanten würden bezahlt. Schmidt sprach von sehr guten Nachrichten. Sie zeigten, dass es auf der Werft weitergeht. Bei der FSG mit 650 fest angestellten Mitarbeitern sowie zahlreichen Leiharbeitern und über Werkverträge Beschäftigten hatten Verzögerungen bei einem Neubau zu erheblichen Verlusten geführt.