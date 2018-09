Belegschaftsversammlung zu weiterem Kurs bei Nordseewerken

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Emden (dpa/lni) - Die Frage nach der unmittelbaren Zukunft der insolventen Nordseewerke Emden Shipyard steht heute im Fokus einer Betriebsversammlung. Die IG Metall Emden erhofft sich davon Auskunft zu der Frage, ob mögliche neue Aufträge eine Fortführung des Betriebs sicherstellen können. Mit dem Monatsende endet offiziell die Frist für die Zahlung des Insolvenzgeldes. Das Wirtschaftsministerium in Hannover hatte sich optimistisch geäußert, dass die betroffenen Mitarbeiter in Beschäftigung bleiben. Mitte August hatte das 2015 gegründete Nachfolgeunternehmen Nordseewerke Emden Shipyard (NES) Insolvenzantrag in Eigenregie gestellt.