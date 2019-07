Petram verkauft Werftgeschäft an Rönner-Gruppe

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremerhaven (dpa/lni) - Die Bremerhavener Unternehmerfamilie Petram hat sich nach mehr als 30 Jahren von ihrem Werftgeschäft getrennt. Sie verkaufte ihre Geschäftsanteile an mehreren Betriebsgesellschaften an die Bremerhavener Heinrich Rönner-Gruppe, wie aus einer Pressemitteilung beider Unternehmen am Mittwoch hervorging. Über den Kaufpreis wurde nichts mitgeteilt. Die Veränderung der Gesellschafterstrukturen habe keine negative Auswirkung auf die Zahl der Beschäftigten, hieß es.

Betroffen sind die Bremerhavener Dockgesellschaft Bredo (Bredo Dry Docks), German Dry Docks (GDD) und die German Ship Repair (GSR) mit mehr als 400 Beschäftigten, die nun der Rönner-Gruppe gehören. Größtes Einzelunternehmen ist die Bredo mit mehr als 250 Mitarbeitern, wo bis vor kurzem das in die Schlagzeilen geratene Marine-Segelschiff "Gorch Fock" im Dock lag. Die Rönner-Gruppe ist unter anderem durch den Neubau des Spezialtransporters "Kugelbake" sowie der Bark "Alexander von Humboldt II" bekannt.