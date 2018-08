Werftarbeiter solidarisieren sich mit Enercon-Beschäftigten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Emden (dpa/lni) - Werftarbeiter in Emden haben an die soziale Verantwortung des Windkraftanlagenherstellers Enercon im ostfriesischen Aurich appelliert. Die Betriebsräte der Schiffbau-Unternehmen NES, EWD und TKMS riefen am Mittwoch zur Unterstützung der Enercon-Beschäftigten auf, die vom Stellenabbau bedroht sind. Es müssten Alternativen zu den angekündigten Entlassungen und Standortschließungen gefunden werden, forderte ein Sprecher der Gewerkschaft IG Metall. Enercon hatte Anfang August den Abbau von 835 Stellen angekündigt, vor allem bei Zulieferern in Nordwest-Niedersachsen. Die Gewerkschaften sehen dagegen Enercon selbst in der Verantwortung, da die betroffenen Unternehmen zu dem Windkraftanlagenhersteller gehörten.