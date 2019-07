Rheinmetall muss sich neuen Chef suchen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa) - Der Rüstungskonzern Rheinmetall muss sich für seine kriselnde Autozuliefersparte einen neuen Chef suchen. Der bisherige Automotive-Chef Horst Binnig habe den Konzern gebeten, ihn aus persönlichen Gründen von seinen Aufgaben zu entbinden, teilte der MDax-Konzern am Mittwoch in Düsseldorf mit. Der 60-Jährige soll seinen Posten demnach bis zum Jahresende abgeben und in Ruhestand gehen. Rheinmetall kämpft in der Autozuliefersparte mit rückläufigen Umsätzen und ist wie viele andere Zulieferer von der derzeitigen Schwäche der Autoindustrie betroffen.