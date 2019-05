Inflationsrate in MV seit September 2017 über 2 Prozent

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Stark gestiegene Energiepreise haben die Inflationsrate in Mecklenburg-Vorpommern erstmals seit eineinhalb Jahren wieder über die Marke von 2 Prozent gehoben. Im April mussten die Menschen 2,1 Prozent mehr Geld für ihren Lebensunterhalt aufbringen als ein Jahr zuvor, wie aus Daten hervorgeht, die das Statistische Landesamt am Montag in Schwerin veröffentlichte.

Eine Teuerungsrate von 2,1 Prozent war zuletzt im September 2017 verzeichnet worden. Seither waren die Preise langsamer geklettert - die Teuerung lag in jedem Monat mehr oder weniger deutlich unter 2 Prozent.

Im April schlugen sich dann vor allem teils kräftig gestiegene Energiepreise in der Haushaltskasse nieder: Heizöl war dem Amt zufolge 10,6 Prozent teurer als vor einem Jahr, Fernwärme 4,7 Prozent. Bei Gas gab es einen Preisanstieg um 2,6 Prozent, Strom verteuerte sich um 1,7 Prozent.

An der Tankstelle wurden im April im Schnitt 4 Prozent höhere Preise aufgerufen als vor Jahresfrist. Das Preisniveau für Nahrungsmittel stieg hingegen lediglich um 0,4 Prozent. Die Inflationsrate ist ein wichtiger Gradmesser für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Notenbank strebt für den Euroraum eine Jahresteuerungsrate von knapp unter 2,0 Prozent an - weit genug entfernt von der Nullmarke. In der Eurozone betrug die Teuerung im März 1,4 Prozent.