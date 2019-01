2018 gutes Jahr für Verbraucher: 1,6 Prozent Preissteigerung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Für Verbraucher war das Jahr 2018 ein relativ gutes Jahr. Die Lebenshaltungskosten stiegen im Vergleich zu 2017 um 1,6 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Schwerin bekanntgab. 2017 hatte sich das Preisniveau noch um 2,1 Prozent erhöht, in den Jahren davor allerdings in weitaus geringerem Umfang: 2016 nur um 0,7 Prozent, 2015 um 0,4 und 2014 um 0,8 Prozent.

Für Wohnung, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe musste 2018 ein Prozent mehr ausgegeben werden als im Jahr davor. Dafür verteuerten sich Lebensmittel überdurchschnittlich um 2,5 Prozent, Verkehrskosten stiegen um 2,9 Prozent, alkoholische Getränke und Tabakwaren wurden sogar 3,4 Prozent teurer. Bekleidung und Schuhe verbilligten sich um durchschnittlich 0,6 Prozent. Die Preise in Hotels und Gaststätten zogen dem Amt zufolge hingegen im Schnitt um 5 Prozent an.

Viele Menschen im Nordosten hatten angesichts von Lohnsteigerungen teils deutlich über der Teuerungsrate mehr Geld im Portemonnaie. So lag der Bruttomonatsverdienst im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor im Herbst 2018 im Schnitt um 3,6 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Die Renten stiegen zum 1. Juli 2018 um 3,37 Prozent. Bezieher von Mindestlohn hatten das Nachsehen: Der gesetzliche Mindestlohn blieb 2018 mit 8,84 Euro auf dem Niveau des Jahres 2017. Er stieg erst zum 1. Januar 2019 auf 9,19 - ein Plus von 3,96 Prozent.