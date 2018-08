Inflation im Saarland gibt leicht nach

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Inflation im Saarland hat sich im August leicht entspannt. Wie das Statistische Amt in Saarbrücken am Donnerstag mitteilte, lag die jährliche Teuerungsrate bei 1,9 Prozent, nach 2,0 Prozent im Juli. Teurer als im Vorjahr war vor allem Heizöl (plus 34 Prozent). Auch die Preise von Benzin und Diesel an den Tankstellen lagen deutlich über dem Vorjahresniveau (plus zwölf Prozent).

Für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke mussten die Verbraucher ebenfalls mehr ausgeben als vor Jahresfrist (plus 2,4 Prozent). Dagegen gaben die Preise für Bekleidung und Schuhe um 1,0 Prozent nach.