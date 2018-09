Preisanstieg bleibt in Brandenburg über Zwei-Prozent-Marke

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Die Heizöl- und Kraftstoffkosten haben im September für erhöhte Verbraucherpreise in Brandenburg gesorgt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen sie um 2,1 Prozent, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Donnerstag in Potsdam mitteilte. Damit liege der Anstieg den fünften Monat in Folge in Berlin und Brandenburg über der Zwei-Prozent-Marke.

Bei Heizöl legten die Preise den Statistikern zufolge um 26,5 Prozent im Vergleich zum September 2017 zu, bei Kraftstoffen waren es 11,6 Prozent mehr. Weniger Geld mussten die Verbraucher hingegen für Bekleidung und Schuhe ausgeben (minus 1,2 Prozent). Nahrungsmittelpreise stiegen um 3,2 Prozent.