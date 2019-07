Verbraucherpreise im Norden moderat gestiegen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Die Verbraucherpreise in Schleswig-Holstein haben sich in diesem Jahr leicht erhöht. Der Preisindex lag im Juni um 1,4 Prozent höher als im gleichen Vorjahresmonat, wie das Statistikamt Nord am Mittwoch mitteilte. Zum Vormonat Mai gab es einen Anstieg um 0,5 Prozent auf einen Stand von 105,4. Damit hätten sich die Verbraucherpreise seit dem Basisjahr 2015 um 5,4 Prozent verteuert.

Gegenwärtig erheben 36 Preisermittler im Auftrag des Statistikamtes Nord rund 23 500 Preise bei 1300 Einzelhändlern und Dienstleistern in 16 Städten und Gemeinden Schleswig-Holsteins. Die Preise weiterer Güter und Dienstleistungen werden zentral vom Statistischen Bundesamt ermittelt und gehen als bundesweit einheitliche Preise in die Indexberechnung des Landes ein.