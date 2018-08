Inflationsrate steigt im August auf zwei Prozent

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Ems (dpa/lrs) - Der deutliche Anstieg der Heizöl- und Kraftstoffpreise hat die Teuerungsrate in Rheinland-Pfalz weiter befeuert. Die Inflationsrate lag im August um 2,0 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Donnerstag mitteilte. Im Juli 2018 hatte die Teuerungsrate plus 1,9 Prozent betragen.

Die Preise für Heizöl stiegen binnen Jahresfrist drastisch um 33,8 Prozent und die Kraftstoffpreise um 11,8 Prozent. Die Gaspreise fielen indessen um 2,0 Prozent. Die Preise für Nahrungsmittel zogen dagegen ebenfalls an. Sie lagen im August 2018 um 2,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats.