Merck plant Innovationszentrum in Guangzhou

Darmstadt (dpa/lhe) - Der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck plant ein Innovationszentrum in der chinesischen Sonderwirtschaftszone Guangzhou. Das "Innovation Hub" nahe Hongkong solle im September 2019 eröffnen und den Weg für neue Ideen auf dem strategisch wichtigen Markt ebnen, teilte der Dax-Konzern am Montag in Darmstadt mit. "Wir bauen hier eine starke Plattform für Merck und unsere Geschäftspartner auf, um Innovationen im südlichen China voranzutreiben", sagte Kai Beckmann, Leiter der Sparte Spezialchemie.

Merck will in dem Zentrum auf 700 Quadratmetern Fläche den Austausch mit Technologieunternehmen, Start-ups, Universitäten und Forschungsinstituten stärken. Ferner sollen Wachstumsfirmen in einem Förderprogramm die Chance bekommen, ihre Projekte in China zu erproben, bevor sie diese in Darmstadt weiterentwickeln.

Merck hatte zuletzt die Volksrepublik stärker in den Blick genommen. So kooperiert der Konzern mit Alibaba Health, einer Tochter des chinesischen Online-Händlers, um digitale Pharmalösungen anzubieten. Zudem hat Merck im Sommer ein Technologiezentrum für organische Leuchtdioden (Oled) in Shanghai eröffnet, die in Bildschirmen verbaut werden. Merck leidet im Geschäft mit Flüssigkristallen etwa für Smartphone-Displays unter dem Preisdruck chinesischer Konkurrenten. Der Konzern will daher auch näher an Kunden vor Ort rücken.