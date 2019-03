Jenoptik-Vorstand bilanziert Geschäftsjahr 2018

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jena (dpa/th) - Der Vorstand des Technologie-Konzerns Jenoptik zieht heute in Jena einen Schlussstrich unter das Geschäftsjahr 2018. Vorgestellt werden soll der komplette Jahresabschluss. Vorläufige Zahlen hatte das TecDax-Unternehmen bereits genannt. Offen ist noch, wie hoch die Dividendenzahlung an die Jenoptik-Aktionäre ausfallen wird. Nach den vorläufigen Zahlen stieg der Umsatz um knapp 12 Prozent auf rund 834 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) verbesserte sich danach um mehr als ein Fünftel auf rund 95 Millionen Euro. Der Vorstand sprach vom besten Geschäftsjahr in der Unternehmensgeschichte. Erwarter wird, dass er die Geschäftsprognose für 2019 präzisiert.