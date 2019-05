Jenoptik startet 2019 mit Gewinneinbruch

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jena (dpa/th) - Der Thüringer Technologiekonzern Jenoptik hat einen schwierigen Start in das Geschäftsjahr 2019 verzeichnet. Ein Umsatzrückgang kombiniert mit höheren Kosten und Investitionen drückten das operative Ergebnis (Ebit) im ersten Quartal um fast 39 Prozent auf 12,8 Millionen Euro. Das geht aus Zahlen hervor, die der Vorstand am Donnerstag in Jena vorlegte. Der Gewinn nach Steuern brach demnach im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um etwa ein Drittel auf 10,2 Millionen Euro ein. Der Umsatz verringerte sich um rund drei Prozent auf 184 Millionen Euro.

Der Vorstand des TecDax-Unternehmens erklärte, er halte angesichts der guten Nachfrage in wichtigen Märkten an den Wachstumszielen fest. Erwartet werde nach dem Rekordjahr 2018 ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich. Jenoptik, einer der wenigen eigenständigen Ost-Konzerne, beschäftigt rund 4000 Mitarbeiter im In- und Ausland.