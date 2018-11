Niedersachsens Metallarbeiter: lieber Freizeit als mehr Geld

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Mehr Freizeit statt mehr Geld: In der Metall- und Elektroindustrie in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt stößt diese Möglichkeit auf zunehmende Resonanz. Rund 36 500 Arbeitnehmer hätten 2019 lieber acht zusätzliche freie Tage anstelle von zusätzlichem Einkommen, berichtete die IG Metall am Montag unter Berufung auf eine Umfrage unter Betriebsräten aus mehr als 200 Unternehmen. In den kommenden Tagen erwartet sie einen weiteren Anstieg durch noch unerfasste Anträge. Wer Schichtarbeit leistet, kleine Kinder betreuen oder Angehörige pflegen muss, kann sich laut Tarifvertrag zwischen acht zusätzlichen freien Tagen im Jahr oder einem tariflichen Zusatzgeld entscheiden. Es entspricht 27,5 Prozent des Monatsgehalts.