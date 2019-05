Nordmetall: Konjunktur trübt sich ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Konjunktur in der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie trübt sich nach Angaben von Arbeitgeberverbänden weiter ein. Der negative Konjunkturtrend vom vergangenen Herbst setze sich auch in diesem Frühjahr 2019 fort, teilte Nordmetall-Präsident Thomas Lambusch am Montag in Hamburg mit. "Der Kostendruck auf die norddeutsche Industrie steigt weiter, besonders der Mangel an ausbildungsfähigen Jugendlichen belastet die Unternehmen mehr denn je." Dies erhöhe die Tendenz unter den Unternehmen, ins "erheblich günstigere" Ausland abzuwandern, teilte Lambusch mit. Er forderte die Politik auf, mit Steuererleichterungen, Bürokratieabbau und Investitionen gegenzusteuern.