Zahlreiche Journalisten in Weißrussland festgenommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Minsk (dpa) - In der autoritär regierten Ex-Sowjetrepublik Weißrussland haben die Behörden etwa ein Dutzend Journalisten festgenommen. Staatliche Ermittler werfen ihnen vor, in die Computersysteme der staatlichen Nachrichtenagentur Belta eingedrungen zu sein und Informationen abgeschöpft zu haben. Darauf stünden in Weißrussland bis zu zwei Jahre Haft, meldete die russische Agentur Tass. Die Bundesregierung und die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa äußerten ihre Besorgnis und riefen die weißrussischen Behörden zu Zurückhaltung auf.