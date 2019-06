Wer wird "Beste Klasse Deutschlands" 2019?

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt/Köln (dpa/lnw) - An diesem Samstag entscheidet sich, wer das Kika-Schülerquiz "Die beste Klasse Deutschlands" 2019 gewinnt. Vier sechste und siebte Klassen aus Bremen, Halle/Saale, Homburg/Saar und Essen haben es in die Finalrunde geschafft. Hauptgewinn ist eine fünftägige Klassenreise nach Athen. Das Erste strahlt das 90-minütige "Superfinale" ab 10.00 Uhr aus.

Moderator ist Malte Arkona. Als Gäste werden unter anderem der Sänger Nico Santos, die frühere Fußball-Nationalspielerin Célia Šašić und der Musiker Bürger Lars Dietrich erwartet.

Insgesamt hatten sich über 1200 Klassen der Jahrgangsstufen 6 und 7 für die aktuelle Staffel der Kika-Quizshow beworben. 32 Klassen aus 15 Bundesländern schafften es in die Endrunde. Im Superfinale treten die in Vorrunden ermittelten vier besten Klassen gegeneinander an. Das jährlich veranstaltete Schülerquiz läuft bereits seit 2008.