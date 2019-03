Schauspieler Luke Perry im US-Staat Tennessee beigesetzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Los Angeles (dpa) - Eine Woche nach seinem Tod ist US-Schauspieler Luke Perry im US-Staat Tennessee beerdigt worden. Nach Angaben auf der Todesurkunde sei die Beisetzung in Dickson erfolgt, berichtete die US-Zeitschrift "People". Perry, der hauptsächlich in Kalifornien lebte, habe dort seit 1995 eine Farm besessen, schrieb das Promi-Portal "TMZ.com". Der "Beverly Hills, 90210"-Star war am 4. März in einem Krankenhaus in Kalifornien an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. Der zweifache Vater wurde 52 Jahre alt.