München (dpa) - "Babylon Berlin" bricht bei der Videonutzung Rekorde. Vom Start der historischen Krimiserie im Ersten am 30. September bis einschließlich Montag, 8. Oktober, sind die sechs bisher gezeigten Folgen rund 3,39 Millionen Mal abgerufen worden.

Eine höhere Zahl konnte noch kein Angebot in der Mediathek und auf der Webseite von Das Erste innerhalb von neun Tagen verzeichnen, wie der Sender am Mittwoch in München mitteilte.

Die Messungen beziehen sich auf PC und Laptops, nicht aber auf Tablets und Smartphones - auch die Verweildauer der Nutzer in der Mediathek wird nicht erfasst.

Nicht nur bei den Videoabrufen auch die Webseite zur Serie wurde den Angaben zufolge mit bisher rund fünf Millionen Pageimpressions außergewöhnlich stark nachgefragt. Dort finden sich unter anderem Informationen zu den einzelnen Folgen und den Darstellern, Interviews und Videos von den Dreharbeiten.

Die Folgen 7 und 8 der Serie zeigt das Erste am Donnerstag, 11. Oktober, ab 20.15 Uhr.