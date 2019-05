Heidi Klum verlängert: Sechs weitere Jahre bei "GNTM"

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa) - Heidi Klum hat ihren Vertrag bei "Germany's next Topmodel" verlängert. Sie werde die Show weitere sechs Jahre präsentieren, sagte Klum einen Tag vor dem Finale der 14. Staffel. Als Überraschung werde es beim Finale "vielleicht eine Hochzeit geben", sagte Klum. Wer in der Live-Show heiraten wird, verriet sie aber nicht. Klum und Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz hatten im Dezember ihre Verlobung bekanntgegeben. In der "GNTM"-Finalshow in Düsseldorf treten drei Finalistinnen gegeneinander an.