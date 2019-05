Heidi Klum lüftet Geheimnis: Taylor Swift bei "GNTM"-Finale

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa) - Heidi Klum (45) hat via Instagram das Geheimnis um ihren Überraschungsgast beim Finale von "Germany's Next Topmodel" (GNTM) gelüftet.

"We love you, Taylor Swift. Überraschung gelungen!", postete Klum am Donnerstag wenige Stunden vor der ProSieben-Show. Dazu stellte sie ein Foto von sich, Swift und den drei Finalistinnen.

Taylor Swift (29) gilt als aktuell erfolgreichste Musikerin der Welt. Allein bei Instagram folgen ihr 118 Millionen Menschen. Ende April hatte sie ihre Single "ME!" veröffentlicht.

Drei junge Frauen - Simone, Cäcilia und Sayana - kämpfen am Abend (20.15 Uhr) im Finale um den Titel "Germany's Next Topmodel". Das Spektakel, bei dem auch Gäste wie Tokio Hotel und Thomas Gottschalk auftreten, geht live im Düsseldorfer ISS Dome vor 9000 Zuschauern über die Bühne und wird bei ProSieben ausgestrahlt.