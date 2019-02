Fernsehköchin Meta Hiltebrand liebt elektronische Musik

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zürich (dpa) - Fernsehköchin Meta Hiltebrand (35) entspannt bei elektronischer Musik auf dem Dancefloor. Allein, wie die Schweizerin mit den knallroten Haaren der Boulevardzeitung "Blick" sagte: "Eine Begleitung will immer reden. Ich hasse es, beim Tanzen reden zu müssen."

Die richtige Begleitung im Leben sei ihr leider noch nicht über den Weg gelaufen, aber grundsätzlich hätte sie gerne Kinder.

Über ihren Erfolg als "erfolgreichster Schweizer Koch-Export" sagte Hiltebrand: "Die Deutschen lieben Menschen, die polarisieren. Wir Schweizer mögen das weniger. ... Ich sage, was ich denke, ich weiß, was ich will." Hiltebrand moderiert die RTL-Kochshow "essen und trinken - Kochen für jeden Tag".