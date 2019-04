Dreyer: Lokale Nachrichten gewinnen an Bedeutung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/lrs) - Lokalzeitungen und ihre Berichterstattung leisten nach Auffassung der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) einen großen Beitrag zur gesellschaftlichen Teilhabe. "Es sind gerade die lokalen Nachrichten über Ereignisse im direkten persönlichen Umfeld, die in Zeiten einer immer unübersichtlicher werdenden Welt an Bedeutung gewinnen", sagte sie laut Mitteilung am Donnerstag beim Kongress der Deutschen Lokalzeitungen in der Landesvertretung von Rheinland-Pfalz in Berlin. Und diesen Bedarf könne kaum ein Anbieter so gut erfüllen wie lokale Zeitungen.

Längst ergänzten E-Paper und andere digitale Angebote die klassischen gedruckten Ausgaben der Lokalzeitungen, sagte Dreyer. Damit diese Inhalte und Nachrichten auch zukünftig die Menschen erreichten, sei eine flächendeckende Versorgung mit Internet auf dem Land und in der Stadt entscheidend. "Die Sicherung der Medienvielfalt liegt uns am Herzen", betonte die Regierungschefin. "Denn die Vielzahl von Angeboten im Internet ist nicht gleichzusetzen mit der Vielfalt, die unsere Presselandschaft bisher ausgemacht hat."