Medien - Weimar

Weimar (dpa/th) - Der Weimar-"Tatort" mit Nora Tschirner und Christian Ulmen als Ermittlerpaar Dorn und Lessing setzt weiter auf Thüringer Lokalkolorit. In ihrem am Sonntag im Ersten zu sehenden mittlerweile achten Fall gehen die Kommissare einem Mord bei einem Hersteller für Thüringer Klöße nach. Dafür wurde in der Thüringer Kloß-Welt in Heichelheim im laufenden Betrieb gedreht, wie der MDR mitteilte.