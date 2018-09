Saarländischer Rundfunk erzielt kleines Plus durch Sparkurs

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saarbrücken (dpa/lrs) - Der Saarländische Rundfunk (SR) hat das vergangene Jahr mit einem leichten Plus von 800 000 Euro abgeschlossen. Die Erträge des SR hätten sich in Summe auf 126,9 Millionen Euro, die Aufwendungen auf 126,1 Millionen Euro belaufen, teilte der Saarländische Rundfunk am Montag mit. Das Ergebnis sei nur durch einen Sparkurs möglich gewesen. Denn die Abwärtsspirale bei den Rundfunkbeitragseinnahmen im Saarland setze sich fort. So seien 2017 2,6 Millionen Euro weniger als im Vorjahr eingenommen worden und sogar 5,1 Millionen Euro weniger als ursprünglich prognostiziert.

"Das ist eine durch den SR unverschuldete, strukturelle Negativentwicklung, die für den Sender aber eine wachsende Bedrohung darstellt", sagte der Vorsitzende des Verwaltungsrates, Joachim Rippel. Nur die Politik könne das Problem lösen. Das Jahr 2016 hatte der SR mit einem Fehlbetrag von 3,8 Millionen Euro beendet.