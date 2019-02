Früherer SR-Intendant Rohde tot

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saarbrücken (dpa/lrs) - Der frühere Intendant des Saarländischen Rundfunks, Hubert Rohde, ist tot. Der 89-Jährige starb in der Nacht zum Montag in einem Pflegeheim in der Nähe seiner Geburtsstadt Hildesheim, wie der Sender am Montag mitteilte. Rohde hatte den SR von 1978 bis 1988 geleitet.

Der amtierende Intendant, Thomas Kleist, würdigte insbesondere die Leistung Rohdes bei der Gründung des Hörfunkprogramms SR 3 Saarlandwelle. "In ihr hat er einen der wichtigsten Identifikationsanker des Saarlandes geschaffen, ein Radioprogramm, das von Beginn an als Heimatwelle der Saarländerinnen und Saarländer mit regionalen Informationen und regionaler Unterhaltung eine enorm hohe Akzeptanz hatte, die bis heute trägt", erklärte Kleist. "Organisatorisch wie technisch hat er den SR fit gemacht für den Start ins duale Rundfunksystem. Und auch an der Frankreichkompetenz, für die unser Sender bis heute steht, hat er entscheidend gewirkt, in dem er den Deutsch-Französischen Journalistenpreis initiiert hat", sagte der Intendant.