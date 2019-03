Musiker Rea Garvey erhält Radio Regenbogen Award

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rust (dpa/lsw) - Der irische Musiker Rea Garvey erhält für seine aktuelle Tour "Neon" einen Radio Regenbogen Award. Der 45-Jährige werde als erfolgreichster Live-Künstler des vergangenen Jahres ausgezeichnet, teilte der private Radiosender am Donnerstag in Rust bei Freiburg mit. Mit seiner Tournee 2018 habe er in ganz Deutschland Zehntausende Fans begeistert. Dafür erhalte er von dem Sender, nach 2012 und 2015, zum dritten Mal einen Preis. Als beste deutsche Musikgruppe wird die Hamburger Rockband Revolverheld gewürdigt. Die undotierten Radio Regenbogen Awards werden am 12. April in zwölf Kategorien im Europa-Park in Rust verliehen. Der Award gehört laut dem Sender zu den bedeutendsten Medien- und Musikpreisen in Deutschland.