Konferenz: Rund 300 jugendliche Medienscouts treffen sich

Rostock (dpa/mv) - Rund 300 jugendliche Medienscouts treffen sich heute in Rostock zur vierten Bundesjugendkonferenz Medien. Medienscouts beraten Schüler im Umgang mit sozialen Netzwerken, geben Tipps für sicheres und faires Verhalten im Netz und geben Hilfestellungen, wenn Fälle von Cybermobbing auftreten. Sie fungieren ehrenamtlich an ihren Schulen und in ihrem sozialen Umfeld als Multiplikatoren.

Die Bundesjugendkonferenz Medien wurde 2016 durch die Rostocker Rechtsanwältin Gesa Stückmann initiiert. Sie beschäftigt sich seit 2007 mit dem Thema Cybermobbing.