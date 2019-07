"Aktenzeichen XY... ungelöst": Hinweise zu Fällen in Neuwied

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neuwied/Koblenz (dpa/lrs) - Nach der Ausstrahlung von Beiträgen in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" zu zwei Kriminalfällen in Neuwied sind bis Donnerstagmorgen Hinweise "im zweistelligen Bereich" bei der Polizei eingegangen. "Auch um drei, vier Uhr gab es noch Anrufe oder Nachrichten an die "Onlinewache"", sagte ein Polizeisprecher. Ob sich daraus auch eine heiße Spur entwickelt, bleibe abzuwarten. Die Hinweise zu einem Überfall auf ein Wettbüro sowie zu Betrug mit Gebrauchtwarenhandel würden nun bearbeitet, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung der Polizei Neuwied und der Staatsanwaltschaft Koblenz.