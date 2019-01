Sternekoch Hans Haas putzt seine Küche selbst

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Der Münchner Sternekoch Hans Haas (61) putzt sein Schwabinger Kochstudio grundsätzlich selbst. Nach Kochkursen schrubbt er erst einmal die Küche, bevor er an seinen Arbeitsplatz als Küchenchef im Münchner Sterne-Restaurant Tantris fährt. "Die Kochschule gibt es jetzt 14 Jahre - und sie schaut immer noch aus wie am ersten Tag", sagte Haas bei einem Treffen mit der Schauspielerin Gisela Schneeberger, die gleich neben der Kochschule wohnt - und die seine Putzaktionen vom Blick durchs Fenster kennt. "Wenn ich jemanden anstelle, kostet das erstens einen Haufen Geld - und zweitens muss ich dann eh noch mal nachgehen." Also greife er selbst zum Lappen. In einer Stunde sei alles erledigt.

Anlässlich des ZDF-Zweiteilers "Bier Royal", der am 28. Januar zu sehen ist, kochte Haas mit Schneeberger gemeinsam: Kalbskopf in Ciabatta auf Endiviensalat zubereitet - weil das gut zu Bier passt.