"maiLab"-Macherin sieht Interesse an komplexen Inhalten

Mainz (dpa/lrs) - Die mit mehreren Preisen ausgezeichnete Chemikerin Mai Thi Nguyen-Kim sieht bei den Zuschauern ihres Youtube-Wissenschaftskanal "maiLab" ein wachsendes Interesse an komplexen Inhalten und langen Videos. "Die Leute wollen es wirklich wissen, man kann ihnen mehr zutrauen", sagte die 31 Jahre alte Wissenschaftsjournalistin am Donnerstag in Mainz beim SWR.

Sie spüre eine Verdrossenheit über widersprüchliche Informationen und eine Dankbarkeit, "dass sich jemand die Zeit genommen hat, es wirklich zu erklären". Produziert wird das mehrfach ausgezeichnete Format "maiLab" vom SWR für "funk" - dem Online-Medienangebot von ARD und ZDF für Jugendliche und junge Erwachsene. Die wöchentlichen Videos seien zwischen 5 und gut 20 Minuten lang. Die Themen reichen von Feinstaub über Fluoride und Milch bis zu Kokosöl.

Die promovierte Chemikerin erklärt in den Filmen - die donnerstags erscheinen - unterhaltsam und verständlich wissenschaftliche Zusammenhänge. Seit Anfang dieses Jahres werde sie dabei fest von einem Redakteur unterstützt. Sie haben inzwischen fast 400 000 Abonnenten, die Hauptzielgruppe sei zwischen 18 und 25 Jahren alt.

Nguyen-Kim sprach sich dafür aus, Youtube-Videos gezielt in der Schule einzusetzen, um die Medienkompetenz zu stärken und mit einem Fach zu verknüpfen. Die Schüler könnten prüfen, was in solchen Videos erzählt werde.