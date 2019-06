Land Rheinland-Pfalz für 5G-Modellregion in Kaiserslautern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Sofern das Land Rheinland-Pfalz eine von fünf geplanten Modellregionen für das neue Mobilfunknetz der fünften Generation (5G) bekommt, soll die nach dem Willen des Landes in Kaiserslautern sein. Dort gebe es etwa mit dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) jede Menge Expertise, sagte Medienstaatssekretärin Heike Raab (SPD) der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Kaiserslautern sei jetzt schon bei digitalen Projekten führend im Land und unterstütze im Interkommunalen Netzwerk Digitale Stadt auch andere Städte. "5G ist hochkomplex, Sie brauchen auch eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung", sagte Raab. Nötig seien hierfür beispielsweise vergleichsweise viele Sendemasten. Der Schwerpunkt einer 5G-Modellregion Kaiserslautern könne unter anderem auf "Smart Agriculture" liegen, also auf dem Einsatz digitaler Lösungen in der Landwirtschaft. "Autonomes Fahren machen alle", sagte Raab.