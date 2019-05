MDR und "Mitteldeutscher Zeitung": Ehrung für Journalisten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Junge Journalisten des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) und der "Mitteldeutschen Zeitung" sind mit dem Journalistennachwuchs-Preis Sachsen-Anhalt 2018 ausgezeichnet worden. Sie erhielten die mit insgesamt 3500 Euro dotierten Ehrungen in den Kategorien Print, TV/Radio und Multimedia am Donnerstagabend in Magdeburg. Die Preise werden seit 2002 von der Industrie- und Handelskammer Magdeburg und dem Deutschen Journalistenverband Sachsen-Anhalt vergeben.

Zwei der drei Preise bekamen junge MDR-Journalisten. Insgesamt gab es 26 Einreichungen von 20 Autoren und Autorenteams - so viele wie noch nie.

Geehrt wurde Tina Schwarz für ihre in der "Mitteldeutschen Zeitung" erschienenen Reportage "Ein letztes Mal am Meer". Die Autorin beschreibt die Reise eines schwerstkranken Jungen mit dem "Wünschewagen" des Arbeiter-Samariter-Bundes an die Ostsee. "Grenzenlose Kunst" nannte ein Team von Auszubildenden des MDR seine Fernsehreportage, in der kreative Menschen mit Handicap die Hauptrolle spielen. Schrumpfende Städte und der damit verbundene Wandel in der Städteplanung behandelt das multimediale Volontärs-Projekt "Dessau - Aufgeben oder Aufgabe" für den MDR.

Ein Lob der fünfköpfigen Jury gab es für Daniel George, der in seinem MDR-Multimediabeitrag den Weg des aktuellen Zweitligisten 1. FC Magdeburg auf dem Gebiet des Profifußballs nachzeichnet.