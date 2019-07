Am 11. August kommt der erste neue "Polizeiruf"

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München/Magdeburg (dpa) - Für Fans der Sonntagskrimis im Ersten endet die Sommerpause am 11. August. Dann ist der erste neue "Polizeiruf 110" zu sehen. Er kommt aus Magdeburg, wie das Erste in München auf Anfrage mitteilte. Claudia Michelsen als Hauptkommissarin Doreen Brasch und Matthias Matschke als Hauptkommissar Dirk Köhler müssen in dem Fall "Mörderische Dorfgemeinschaft" ab 20.15 Uhr herausfinden, was mit Jurij Rehberg passiert ist. Dessen Auto wird in einem Wald entdeckt, der Kofferraum ist voller Blut von Rehberg. Die Einwohner seines Dorfes schildern ihn mal als Charmeur, mal als Nichtsnutz. Und von seiner Leiche fehlt jede Spur.

Für Matschke ist es die Abschiedsvorstellung: Er hatte schon im vergangenen August angekündigt, beim MDR-"Polizeiruf 110" auszusteigen. Er war Ende 2015 als Nachfolger von Sylvester Groth ins Magdeburger Team gekommen. Wenn Matschke weg ist, ermittelt Claudia Michelsen künftig nach Angaben des MDR alleine weiter. In "Mörderische Dorfgemeinschaft" sind außerdem unter anderem Felix Vörtler als Kriminalrat Uwe Lemp und Steven Scharf als Psychologe Niklas Wilke zu sehen. Das Drehbuch hat Katrin Bühlig geschrieben, Regie führt Philipp Leinemann.