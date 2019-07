Jürgen Drews singt am Fan-Tag der "Roten Rosen"

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lüneburg (dpa/lni) - Anhänger der ARD-Serie "Rote Rosen" können heute in Lüneburg wieder die Darsteller der Telenovela auf dem Studiogelände treffen. So werden Gerit Kling, Axel Buchholz und Tom Mikulla als Hauptdarsteller der aktuellen Staffel erwartet. Auch Schlagersänger Jürgen Drews ist in diesem Jahr dabei, wie ein Produktionssprecher mitteilte. Der 74-Jährige spielt in der Telenovela als Gaststar sich selbst, die vier Folgen mit ihm sollen in der kommenden Woche gezeigt werden. Heute Nachmittag soll es einen kurzen Auftritt des Musikers auf dem Studiogelände geben. Die Fans der "Roten Rosen" können dann Requisiten ersteigern und Autogramme sammeln.